Андрей Стрельцов Десантник из Соликамска стал чемпионом Ural FС На турнире в Самаре он нокаутировал соперника из Бразилии Поделиться Твитнуть

Валерий Бизяев

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В Самаре завершился турнир Ural Fighting Championship 2. Он состоял из 14 боев. За победу бились спортсмены из России, Белоруссии, Греции, Бразилии, Узбекистана, Кыргызстана. Поединки проходили как по правилам кикбоксинга, так и смешанных единоборств. ​

Два самых ожидаемых и зрелищных боя прошли в конце турнира. В одном из них, в борьбе за титул чемпиона Ural FC, сразились прикамец Валерий Бизяев и бразилец Ариэль Мачадо. Бывший десантник из Соликамска нокаутировал соперника и выиграл пояс, сообщает 63.ru. «Победа над Мачадо — главная в моей карьере», — заявил Бизяев после окончания поединка.

В другом спарринге известный боец​ Вячеслав Дацик​ также победил бразильца​ Джеронимо дос Сантоса.

​Отметим, чВалерию Бизяеву 21 год. Он недавно вернулся из армии, где год отслужил в десантных войсках. Выступал на турнирах по кикбоксингу за свою часть.​ Также участвовал в Казани в боях по правилам ТNA, где нокаутировал​ опытного бойца из Франции Флорента Каоачи. ​ ​

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