В Пермском крае родителям погибшего в СВО бойца передали две награды сына Поделиться Твитнуть

В Верещагинском округе Прикамья состоялась церемония передачи наград погибшего в СВО местного жителя 28-летнего Валерия Жужгова его родителям.

Военнослужащий погиб в зоне боевых действий 8 ноября 2022 года. Указом президента РФ от 25 августа за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Валерий Жужгов был награждён медалью «За отвагу». А 19 декабря 2022 года Указом президента он был награждён Орденом мужества посмертно.

«Это наша общая боль, наша общая утрата, — выразил соболезнования родным и близким первый заместитель главы округа Дмитрий Нохрин. — Выпускник школы № 121 Валерий Юрьевич погиб геройски. О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят сильные, жизнелюбивые, мужественные, эта боль усиливается в разы».

Валерий родился в д. Ключёвка Сосновского района Челябинской области 24 февраля 1994 года. В 1995 году приехал с отцом в Верещагино. Обучался в школе № 121 с первого класса. Как вспоминают в школе, был скромным, тихим мальчиком, учился очень старательно по всем предметам. В 2010 году окончил 9 классов, поступил в профессиональное училище № 61 и окончил его в 2013 году по специальности «повар-кондитер».

С 2014 по 2015-й работал в Верещагинском комбинате детского питания. С декабря 2015 года проходил службу по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации. После уехал в Тулу, где работал на военном заводе строителем. С 2019 года Валерий служил по контракту в Мурманской области в посёлке городского типа Печенга. Затем стал участником СВО на Украине.

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