Прокуратура обязала минздрав обеспечить сохранение объекта культурного наследия в Кунгуре
Местная больница длительное время уклонялась от проведения ремонтных работ
Кунгурская городская прокуратура проверила исполнение законодательства об охране объектов культурного наследия и выявила нарушения в действиях администрации ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», которому передан в оперативное управление памятник регионального значения «Больница городская».
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, учреждение здравоохранения длительное время уклонялось от проведения ремонтных работ. Между тем, на здании имеется массовое обрушение штукатурного слоя, вертикальные трещины, разрушение кирпича в лицевой кладке и отмостки, выветривание кладочного раствора.
Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании регионального минздрава выделить средства на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, а Кунгурскую больницу — в течение двух лет провести ремонтно-реставрационные работы.
Кунгурский городской суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объёме.
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