В МЧС рассказали о новом пожаре на Пермском пороховом заводе
Погибших и пострадавших нет
В субботу, 25 марта, в 19:41 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании на ФКП «Пермский пороховой завод».
Прибывшие к месту пожара бойцы подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» уточнили, что горит часть наружной стены административного здания — возгорание произошло в электрическом щите.
На тушение пожара на площади 4 кв. м привлекали 24 человека личного состава и 6 единиц техники.
Через полчаса горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас пожарные проводят на предприятии проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.
Напомним, 22 октября 2022 года на Пороховом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, погибли три человека.
А 1 мая того же года на участке № 12 производства «Пластмассы» загорелась продукция на площади более 500 кв. м. В результате тоже погибли три сотрудника.
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