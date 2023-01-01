В МЧС рассказали о новом пожаре на Пермском пороховом заводе Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 марта, в 19:41 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании на ФКП «Пермский пороховой завод».

Прибывшие к месту пожара бойцы подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» уточнили, что горит часть наружной стены административного здания — возгорание произошло в электрическом щите.

На тушение пожара на площади 4 кв. м привлекали 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

Через полчаса горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас пожарные проводят на предприятии проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.

Напомним, 22 октября 2022 года на Пороховом заводе во время технического процесса в помещении по производству пластмассы произошло возгорание, погибли три человека.

А 1 мая того же года на участке № 12 производства «Пластмассы» загорелась продукция на площади более 500 кв. м. В результате тоже погибли три сотрудника.

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