В Перми на четыре месяца закроют движение транспорта по участку улицы Барамзиной Это связано со строительством автодороги «Переход «Улица Строителей – площадь Гайдара» Поделиться Твитнуть

С 1 апреля до 1 августа в Перми будет временно закрыто движение транспорта на участке по ул. Барамзиной от ул. Папанинцев до ул. Зои Космодемьянской. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, закрытие движения транспорта связано со строительством автодороги «Переход «Улица Строителей – площадь Гайдара».

Объезд закрытого участка будет возможен по ул. Папанинцев и ул. Василия Каменского.

Работы будет выполнять ООО СКФ «АТМ». Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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