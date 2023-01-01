Алёна Бронникова «Амкар» начал продавать фирменную воду Средства с продажи пойдут на помощь клубу Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В пермском гипермаркете «Ашан» стартовала продажа фирменной питьевой воды с символикой футбольного клуба «Амкар-Пермь». Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

«Клубную воду от Очёрского завода напитков уже можно купить в гипермаркете «Ашан» (ул. Спешилова, 114, ТЦ «СпешиLOVE») и в интернете: Wildberries, Ozon», — сообщает telegram-канал «ФК «Амкар Пермь».

По информации в посте, вода содержит полезные элементы, позволяющие быстрее восстанавливать свои силы. Она насыщена калием, кальцием, натрием и магнием. Бутылки этой воды легко отличить от других брендов, этикетки на них выполнены в красно-чёрном цвете, а в центре изображён логотип команды. Деньги с продажи будут направлены на развитие «Амкара».

Сейчас команда готовится к возобновлению чемпионата Второй лиги. Турнир стартует в апреле.

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