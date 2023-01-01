Елена Синица С 30 апреля в Пермском крае вводится противопожарный режим В части муниципалитетов такой режим введут позднее Поделиться Твитнуть

Правительство Прикамья установило сроки действия противопожарных режимов в муниципалитетах на весенне-летний сезон. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно этому документу, в Перми и еще 28 муниципалитетов ( в их числе Нытва, Лысьва, Краснокамск, Оса, Добрянка) такой режим будет действовать с 30 апреля по 10 мая.

Для еще 14 муниципальных округов вводится дополнительный период — с 27 мая по 10 июня. В частности, на этот период будет введен противопожарный режим в Губахе, Юрле, Кудымкаре, Кизеле.

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