Михаил Мишустин подтвердил планы о первом полете самолета с двигателем ПД-8 Поделиться Твитнуть

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчёта о деятельности правительства РФ за 2022 год на заседании Госдумы сообщил, что первый полет обновленного лайнера Sukhoi Superjet состоится в ближайшие три месяца.

«В прошлом году в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев», — отметил Михаил Мишустин.

По его словам, с 2026 года Россия будет выпускать ежегодно более 100 самолетов.

«Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное — не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий. С двадцать шестого года планируем выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год», — заявил Мишустин.

Напомним, ПД-8 — самый «младший» в линейке авиационных двигателей, в создании и будущем серийном производстве которых задействованы пермские предприятия. Двигатель предназначен в том числе для замены французско-российских силовых установок SaM146 на самолетах SSJ100.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, со своей стороны правительство Прикамья оказывает всестороннее содействие предприятиям двигателестроительного кластера региона в реализации планов.

«Проекту Пермского завода «Машиностроитель», направленному на расширение серийного производства реверсивных устройств и узлов для двигательных установок ПД-8 и узлов двигательной установки ПД-8, присвоен статус приоритетного. «ОДК-Пермские моторы», получив статус резидента, планируют построить на территории новой экономической зоны комплекс по серийному изготовлению авиадвигателей. В этом месяце инженеры «ОДК-СТАР» уже ввели в эксплуатацию новые стенды для испытаний агрегатов двигателя ПД-8. Понимая масштабные планы развития отрасли, мы проводим планомерную работу по подготовке квалифицированных специалистов. В том числе строим учебный корпус и общежитие для Пермского авиационного техникума, модернизируем мастерские и лаборатории, вместе с предприятиями совершенствуем программы обучения», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

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