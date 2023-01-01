В Перми коммерческого директора ООО осудят за кражу более 68 млн рублей Злоумышленник скрывался от правосудия в Хабаровске Поделиться Твитнуть

Владимир Газарян / фото: oftware-expert.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего коммерческого директора ООО. Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, установлено, что мужчина путём обмана похитил средства, выделенные на строительно-монтажные работы в районе с. Усть-Качки. Он изготовил фиктивные акты о приёмке выполненных работ и справки о их стоимости, фактически же работы на объекте не выполнялись. Деньги мужчина перевёл на свои счета, счета родственников, подконтрольных юрлиц и ИП. В результате противоправных действий причинён ущерб на сумму более 68,6 млн руб.

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт о Владимире Газаряне, работавшем в ООО «Сириус».

Злоумышленник был задержан в августе прошлого года в Хабаровске, где он скрывался от следствия.

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