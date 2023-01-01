Елена Синица В Перми у Цирка демонтируют фонтан Работы могут обойтись в 446 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми демонтируют фонтан на ул. Уральской, вблизи здания № 112. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Сейчас МКУ «Содержание муниципального имущества» ищет подрядчика, который выполнит эти работы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 446,6 тыс. руб. После демонтажа должна быть произведена очистка места производства работ от мусора и отходов.

Также нужно засыпать участок грунтом и выровнять его асфальтовой крошкой.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта.

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