Жители Пермского края в 2022 году потратили на украшения 3,6 млрд рублей Средний чек составил 4921 рубль Поделиться Твитнуть

Аналитический центр Sokolov проанализировал продажи ювелирных изделий в разных регионах России за 2022 год и выяснил, где и сколько местные жители тратят на украшения. Жители Пермского края в 2022 году потратили в ювелирных магазинах 3,6 млрд руб.

По итогам 2022 года Пермский край занял пятое место по объёму ювелирного рынка в ПФО — доля продаж региона составила 8,9%. Жители Пермского края потратили на украшения 3,6 млрд руб. Средний чек составил 4921 руб., это на 31% больше по сравнению с АППГ, что на 25% меньше, чем в среднем по стране.

Лидером среди регионов по объёму продаж в ПФО стал Татарстан (6,2 млрд руб.). Далее идут Башкортостан (5,4 млрд руб.), Нижегородская область (5,4 млрд руб.) и Самарская область (4,7 млрд руб.).

По среднему чеку на ювелирные украшения Пермский край занял десятое место в ПФО.

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