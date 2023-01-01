На пермском телеканале появился созданный нейросетью робот-ведущий Эксперимент признан успешным Поделиться Твитнуть

ТК "Рифей"

На пермском телеканале «Рифей» с помощью нейросети создали виртуального робота-ведущего и уже доверили ему озвучить одну из новостей в информационной программе.

Как рассказали в телекомпании, 22 марта эксперимент прошёл успешно. Несмотря на это, менять «живых» ведущих телеканала на созданных нейросетью пока не будут.

«Виртуальные ведущие не способны заменить настоящих по уровню подготовки материалов, а главное — они не вызывают той эмпатии, эмоциональной связи, которую формирует хороший тележурналист. Но в простых форматах, вроде прогноза погоды, мы планируем использовать новые возможности», — сообщила генеральный директор «Рифей-ТВ» Анна Климова.





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