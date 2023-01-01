Елена Синица В пермском детском саду воспитанники спят в спортзале из-за протекающей крыши Роспотребнадзор заинтересовался происходящим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уже не первый год родительский комитет детского сада № 393 (ул. Гашкова, 22б) борется с проблемой протекающей крыши в здании. Об этом пишет ВЕТТА.

При этом администрация детского сада утверждает, что на данный момент что-либо сделать невозможно, говорит старший родительского комитета группы № 10 Сергей Косов.

Также он добавил, что родителям было предложено два варианта действий: либо предоставление помещения в этом детском саду, либо распределение в другие. Родители приняли решение оставить детей в этом учреждении.

Сейчас детей на дневной сон укладывают в спортзале, на раскладушках, там же они и играют.

Руководство детского сада от комментариев отказалось, а вот Роспотребнадзор заинтересовался происходящим. В ведомстве отметили, что сделают необходимые запросы.

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