Елена Синица Доцента пермской фармакадемии начали судить за взятки Он получал их от иностранных студентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении доцента факультета фармакогнозии ПГФА Ильи Короткова. Его обвиняют в 14 эпизодах преступлений. В их числе служебный подлог, получение взяток (в том числе от иностранных студентов) в течение 2018-2020 годов. Об этом сообщает портал Properm.ru.

На тот момент Коротков руководил факультетом подготовки иностранных граждан вуза. Гособвинитель перечислила 18 имён взяткодателей и посредников Короткова. В частности, выяснилось, что один из студентов медицинского вуза в Волгограде был наслышан, что Коротков за деньги может оказать содействие в переводе без сдачи экзаменов и предоставления всего необходимого пакета документов в уральский вуз. Тогда студент договорился через своего соотечественника-марокканца с Коротковым. За такую услугу пришлось заплатить 50 тыс. руб.

При этом сообщается, что марокканец перевёлся в Пермь из-за академической задолженности, по которой его отчислили из волгоградского вуза. В Перми ему зачли не сданные в Волгограде экзамены.

По данным следствия, такую услугу Коротков оказывал неоднократно, например, отчисленному за неуспеваемость в Харькове студенту за 40 тыс. руб. Также обвиняемый помогал получить отдельную комнату в общежитии. Цена вопроса — 5-10 тыс. руб.

Своей вины в содеянном доцент Илья Коротков не признаёт.

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