В Пермскую городскую комиссию по мобилизации включили сотрудника УФСБ
Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии
В пермскую комиссию по мобилизации включат сотрудника УФСБ по Пермскому краю. Глава Перми Алексей Дёмкин внёс изменения в состав городской призывной комиссии по мобилизации граждан, находящихся в запасе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает «Рифей».
Согласно документу, в комиссии появился сотрудник УФСБ по Пермскому краю Андрей Аношкин, а место экс-прокурора Перми Виталия Дымолазова занял действующий глава прокуратуры Егор Шмырин.
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