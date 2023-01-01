В Пермскую городскую комиссию по мобилизации включили сотрудника УФСБ Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В пермскую комиссию по мобилизации включат сотрудника УФСБ по Пермскому краю. Глава Перми Алексей Дёмкин внёс изменения в состав городской призывной комиссии по мобилизации граждан, находящихся в запасе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает «Рифей».

Согласно документу, в комиссии появился сотрудник УФСБ по Пермскому краю Андрей Аношкин, а место экс-прокурора Перми Виталия Дымолазова занял действующий глава прокуратуры Егор Шмырин.

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