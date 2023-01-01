Андрей Стрельцов «Парма» вышла в плей-офф единой лиги ВТБ Пермяки обыграли «Астану» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в домашнем матче обыграла БК «Астана» из Казахстана. ​ Победа досталась подопечным Евгения Пашутина со счётом 94:59.

Джастин Роберсон вновь стал самым результативным игроком матча в составе победителей. Он ​​ набрал 17 очков. ​

Заключительный матч второго этапа Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет в гостях с «Автодором» 25 марта.​ При этом пермская команда независимо от исхода поединка в Саратове гарантированно обеспечила себе седьмое место в турнирной таблице и участие в плей-офф.

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