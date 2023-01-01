Елена Синица Мошенники начали вербовать россиян для участия в своих схемах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают специалисты ВТБ, ранее пострадавшие от мошенников россияне стали получать предложения о работе якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью. Фактически же мошенники хотят привлечь этих людей в качестве дропперов.

Людей пытаются заманить, предлагая ежемесячный стабильный доход. Как итог, тем, кто согласится, придется быть дроппером. На его счет будут поступать похищенные деньги. Далее мошенники будут заставлять людей выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег.

«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников», — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.





ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов. Банк считает важным усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков.





Так, ВТБ решил запустить новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. В финансовой организации жителей просят быть более бдительными.

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