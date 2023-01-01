Елена Синица В Нытве станет на 120 рабочих мест больше Они появятся за счёт предприятий на территории опережающего развития «Нытва» Поделиться Твитнуть

Лысьвенский металлургический завод

Константин Долгановский

В Нытве дополнительно создадут 120 рабочих мест. Об этом стало известно в ходе заседания думы Нытвенского городского округа, передаёт телеграм-канал «На местах».

Депутатам местного парламента на заседании рассказали об освоении новых производств и открытии предприятий на территории опережающего развития «Нытва». На данный момент здесь зарегистрировано 19 резидентов, имеется 292 рабочих места. Инвестиции в капитальные вложения составляют 263 млн руб.

Так, резиденты занимаются производством линейных двигателей, полиэтиленовых труб для газопроводов, перерабатывают древесные отходы и вторичное сырьё.

Согласно инвестиционным проектам, в 2023 году за счёт запуска новых производств ожидается создание ещё 120 новых рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.