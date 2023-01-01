Треть пермяков моложе 34 лет готова отказаться от работы, но не от iPhone Так же поступят 40% женщин Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

До 1 апреля сотрудники администрации президента РФ должны заменить iPhone на смартфоны с операционной системой Android или её аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли жители Перми отказаться от продукции Apple, если это будет одним из условий трудоустройства.

Выяснилось, что 52% владельцев iPhone в Перми откажутся от их использования, если этого потребует работодатель, и только 25% откажутся от работы, где запретят пользоваться iPhone.

Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса откажутся только 40% представительниц слабого пола, среди мужчин этот показатель 65%.

Чем моложе респонденты, тем больше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 32% среди горожан до 34 лет выберут остаться с гаджетом.

Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 61 и 44% соответственно.

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