Елена Синица УФАС подозревает суксунского производителя минеральной воды в недобросовестной конкуренции Ведомство завело дело Поделиться Твитнуть

В УФАС поступила жалоба ЗАО «Водная компания «Старый источник» (г. Минеральные воды) на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «Суксунские минеральные воды». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЗАО «ВК «Старый источник» производит минеральную воду «Славяновская», обладает исключительным правом на данный товарный знак, а также является правообладателем наименования места происхождения этого товара, поясняют в ведомстве.

Заявитель рассказал, что заметил в павильонах края минеральную воду под таким же названием, но изготовителя ООО «Суксунские минеральные воды». При этом внешнее оформление бутылок воды схоже.

УФАС считает, что действия ООО «Суксунские минеральные воды» имеют признаки недобросовестной конкуренции.

В отношении ООО «Суксунские минеральные воды» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 28 марта 2023 года.

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