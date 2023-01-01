В центре Перми автомобиль провалился в яму на дороге Рядом идёт стройка новой сцены ТЮЗа Поделиться Твитнуть

В Перми 22 марта на ул. Пермской в яму на проезжей части угодил автомобиль Hyundai Getz. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как рассказал изданию очевидец, автомобиль провалился в результате внезапного проседания грунта. «За 10 минут до ДТП ямы не было», — отметил он.

Мужчина также обратил внимание на то, что рядом ведётся стройка новой сцены Пермского ТЮЗа, и, возможно, «это могло как-то сказаться».

По весне провалы на дорогах в Перми случались и раньше. Так в 2015 году внедорожник на улице Н. Островского провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе.

Два автомобиля провалились под асфальт в Мотовилихинском районе в 2013 году.

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