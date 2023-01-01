В этом году в Прикамье капитально отремонтируют 350 домов Стоимость работ оценивается в 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В 2023 году в Пермском крае запланирован ремонт 350 многоквартирных домов (2,8 млн кв. м), в которых проживает более 150 тыс. жителей. Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

Рабочие отремонтируют порядка 170 крыш, 140 внутридомовых инженерных систем, 50 фасадов. Помимо этого, программой предусмотрена замена старых лифтов. Всего на объектах предполагается проведение около 500 видов работ.

Стоимость ремонтов оценивается в 3 млрд руб. Наибольшее количество домов отремонтируют в Перми, Березниках, Соликамске и Кунгуре.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.