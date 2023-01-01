Директора заповедника «Вишерский» озадачила активность туристов Он заявил о необходимости изменений концепции охраны территории Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Обилие туристов вблизи восточной границы заповедника «Вишерский» в Пермском крае вызвало беспокойство у сотрудников учреждения. По результатам полевой командировки, которая проводилась с целью контроля территории, руководство заповедника собирается изменить концепцию охраны.

«Когда часто бываешь внутри заповедника, привыкаешь к тишине и отсутствию людей, и кажется, что так везде. Увы, параллельно восточной границе заповедника, за Уральским хребтом, кипит людская жизнь, — написал в соцсетях директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев. — Караваны людей зимой и летом тянутся к перевалу Дятлова и на плато Маньпупунёр... И даже молодые обитатели мансийских паулей сегодня работают на туризм. Мы, участники экспедиции заповедника «Вишерский», видим это собственными глазами, и, значит, нужно снова корректировать концепцию охраны территории заповедника».

Маршрут полевой командировки прошёл по Свердловской области и ХМАО, чьи территории граничат с заповедником «Вишерский».

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