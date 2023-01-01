В Перми затопило торгово-развлекательный центр «Горный хрусталь» До устранения последствий коммунальной аварии все мероприятия в ТРЦ отменены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 22 марта в пермском ТРЦ «Горный хрусталь» произошёл прорыв трубы отопления, водой частично затопило третий и второй этажи. О происшествии сообщается в социальных сетях торгово-развлекательного центра.

Из-за коммунальной аварии часть здания, в том числе концертный зал, будут закрыты минимум до выходных. До устранения последствий ЧП отменяются все мероприятия, предупреждает администрация.

Ранее сообщалось, что здание ТРЦ «Горный хрусталь» выставлено на продажу. В марте его цена была снижена до 391,8 млн руб.

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