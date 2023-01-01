Годовая инфляция в Пермском крае замедлилась до 11,5% Снижение показателя фиксируется четвёртый месяц подряд Поделиться Твитнуть

Отделение Пермь Банка России

В феврале годовая инфляция в Пермском крае снизилась до 11,5%. В январе показатель был равен 12,1%. Замедление роста цен продолжается в регионе с ноября 2022 года. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Снижение инфляции специалисты объясняют сдержанной активностью потребителей и увеличением предложения некоторых товаров.

Так, замедление продовольственной инфляции вызвано тем, что отечественные производители молочной продукции нарастили объёмы производства, а из-за высокого урожая зерна в 2022 году по сравнению с предыдущим годом в Пермском крае меньше дорожали мука, макароны и крупы.

При этом потребительский спрос в феврале оставался сдержанным. Несмотря на то, что предложение непродовольственных товаров постепенно восстанавливается, пермяки оптимизируют свои расходы, замедляя рост цен на бытовую технику — пылесосы, электрочайники, бытовые плиты, а также на новые импортные автомобили.

Основной причиной ускорения инфляции в сфере услуг (в феврале — 13,58%, в январе — 13,45%) стало повышение платы за ремонт и содержание жилья в ЖК и ТСЖ. Кроме того, заметный вклад в удорожание услуг внёс рост цен на зарубежный отдых и авиаперелёты, которые отличаются повышенной волатильностью.

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в феврале 2023 года составила 10,9% (после 11,71% месяцем ранее). При этом она оказалась ниже, чем в целом в России – 10,99%.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции в целом по стране временно опустится ниже 4% за счёт эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии этот показатель несколько повысится.

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