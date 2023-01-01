Жителю Прикамья Даниилу Машко вручили медаль «За отвагу» Награды молодой человек удостоен за мужество, проявленное в ходе СВО Поделиться Твитнуть

Жителю Прикамья Даниилу Машко вручили медаль «За отвагу» / фото: ГУФСИН Пермского края

В торжественной обстановке в чердынском парке Победы военный комиссар Чердынского района вручил Даниилу Машко государственную награду — медаль «За отвагу». Об этом сообщили в ГУФСИН Пермского края — Машко сейчас является сотрудником ведомства.

Даниил до сентября 2022 года проходил службу по контракту в зоне СВО. Однажды он сопровождал раненых из дивизии в военный госпиталь. Путь проходил через опасные обстреливаемые участки дороги. В один из дней группа с ранеными, в которой был Даниил, попала под обстрел. Даниилу удалось вывести раненых из-под огня.

За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, Указом президента РФ от 25 ноября 2022 года Даниил Машко награждён медалью. Теперь награда вручена военнослужащему.





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