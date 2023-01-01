МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Пермском крае 22 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 22 марта, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днём порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В связи с ухудшением погоды возможны заторы на дорогах, рост числа ДТП, обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют жителям избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, ЛЭП и стараться не парковать транспорт рядом с ними; водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Ранее сообщалось, что в Прикамье на женщину упала глыба льда. Возбуждено уголовное дело.

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