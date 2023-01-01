«Мотовилихинские заводы» продали земельный участок на берегу Камы за 19,2 млн рублей Преобретателем стала ИП Алёна Ильюшина Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже принадлежащего предприятию земельного участка площадью 29442 кв.м., юго-западнее объекта недвижимости по адресу: ул. 1905 года, 35. Разрешённое использование: промышленные и складские объекты II класса вредности.

Согласно банным ЕФРСБ, победителем торгов по данному лоту признана ИП Ильюшина Алёна Андреевна, предложившая цену в размере 19 млн 250 тыс. руб. Напомним, торги стартовали 20 февраля 2023 года с суммы 31,5 млн руб.

Напомним, решением Арбитражного суда Пермского края от 26 марта 2018 года в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» было открыто конкурсное производство. В реестр кредиторов было включено 95 лиц, объём требований составил 13,9 млрд рублей.

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