Приказано ликвидировать Для «Мотовилихи» был выбран «худший» вариант банкротства

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На минувшей неделе в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» было открыто конкурсное производство. Это единственный вариант банкротства, ведущий к полной ликвидации предприятия. Решение о том, что банкротство «Мотовилихи» будет проходить по пессимистичному сценарию, стало неожиданностью. Ведь до этого собственник предприятия, Ростех, неоднократно заявлял о своём желании провести процедуру финансового оздоровления «Мотовилихи», что, казалось бы, совершенно не вяжется с планами ликвидации. Очевидно, предприятие в некоем «усечённом» виде продолжит существование. Возможно, в качестве «старого-нового» юридического лица.

Банкротство «Мотовилихи» движет предприятие к лучшему, но худшим из способов

Фото: Константин Долгановский

Решением Арбитражного суда Пермского края от 26 марта 2018 года в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен член САУ «СРО «Дело» Виталий Шемигон.

В пресс-службе «Мотовилихи» на вопрос о том, каким образом жёсткая процедура банкротства, ведущая к ликвидации, вяжется с заявленными ранее планами оздоровления предприятия, не ответили. В то же время пояснили, по какой причине был выбран именно этот вариант прохождения банкротства. «Анализ платёжеспособности, финансовой активности и деловой устойчивости, проведённый временным управляющим во время процедуры наблюдения, показал, что ПАО «Мотовилихинские заводы» неплатёжеспособно, возможность восстановления платёжеспособности в ближайшем будущем отсутствует. Единственно возможным вариантом в данной ситуации было открытие конкурсного производства, и суд его поддержал. Сейчас в реестр кредиторов включено 95 лиц, объём требований составляет 13,9 млрд рублей», — сообщили в ответ на запрос «Нового компаньона».

Информацию о том, что часть функций «Мотовилихи» будет передана другому юридическому лицу — ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящему в состав холдинга «Мотовилихинские заводы» и являющемуся наиболее секретной составляющей холдинга, в пресс-службе не подтверждают.

Все предположения о возможных «играх» с юридическими лицами «Мотовилихи» пресс-служба завода «сводит на нет» отсылкой к установленной законом процедуре банкротства, которая передаёт все рычаги конкурсному управляющему. «Управление ПАО «Мотовилихинские заводы» осуществляется исполняющим обязанности конкурсного управляющего Шемигоном Виталием Ивановичем. На 25 апреля назначено заседание суда для утверждения арбитражного управляющего, который будет выполнять эту функцию в дальнейшем, во время процедуры конкурсного производства», — заявляют в пресс-службе завода.

При этом на заводе уверяют, что деятельность предприятия не будет прекращена.

«Открытие конкурсного производства не означает прекращение производственной деятельности и ликвидацию предприятия. Это следует и из буквы закона, и из практики его применения к предприятиям оборонного комплекса. «Мотовилихинские заводы» являются единственным производителем в стране по целому ряду изделий. Предприятие имеет действующие контракты и продолжит выполнять гособоронзаказ», — констатируют в пресс-службе «Мотовилихи». Таким образом, главное, что могут утверждать на заводе, это то, что предприятие продолжит свою работу и выполнит обязательства. В какой именно форме — пока неизвестно.

В целом создаётся впечатление, что в последние несколько лет деятельность «Мотовилихи» подчинялась двум основным тенденциям: постепенной интеграции в Ростех и поступательному движению к банкротству.

Напомним, инициатором банкротства «Мотовилихи» стало АО «ВНИИ «Сигнал», которое, так же как и ПАО «Мотовилихинские заводы», входит в холдинг «Ростех». Так, с лёгкой руки предприятия, входящего в тот же «отеческий» холдинг, из-за просроченной задолженности в 32 млн руб. (совершенно не значимая цифра для предприятия с миллиардными оборотами) «Мотовилихинские заводы» стали банкротом. Уже тут можно сделать вывод: стали банкротом по инициативе Ростеха.

Годом ранее, в сентябре 2016-го, «Мотовилиха» вошла в состав холдинга «Ростех», возглавляемого НПО «Сплав». НПО «Сплав» разрабатывает реактивные системы залпового огня (РСЗО). В линейку производимой продукции входят системы «Град», «Ураган», «Смерч», РСЗО для военно-морского флота. Вместе с «Мотовилихой» в возглавляемый «Сплавом» холдинг вошли АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (город Искитим), АО «Брянский химический завод».

Очевидно, что в течение нескольких лет в отношении «Мотовилихи» производились «манипуляции» по её «огосударствлению». На этом фоне её банкротство, инициированное одним из предприятий «отеческого» холдинга «Ростех», можно рассматривать как один из способов усилить влияние государственного собственника и «выдавить» частных акционеров компании, с которыми Ростех вёл вялотекущую борьбу многие годы.

В то же время нельзя отрицать, что финансовое состояние «Мотовилихи» говорит о том, что оснований для её банкротства более чем достаточно. Несколько лет предприятие генерирует убытки.

В выдержке из анализа отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2013—2015 годы, который сегодня можно назвать «пророческим», говорится о возможном банкротстве предприятия: «Анализ денежных потоков предприятия говорит о нестабильности финансового положения предприятия в долгосрочной перспективе (сальдо потока по операционной деятельности отрицательно). Поскольку есть устойчивая тенденция отрицательных результатов текущей деятельности предприятия, то можно говорить о вероятности банкротства предприятия. Правда, положительная динамика результатов, а также положительный чистый денежный поток предприятия говорит о том, что предприятие предпринимает активные усилия для выхода из кризиса, активно кредитуется и имеет существенный приток средств из внешних источников. Анализ денежных потоков говорит также о том, что предприятие привлекательно для его собственников, но непривлекательно для инвесторов. Показатели финансовых рычагов говорят о высокой степени предпринимательского риска и значительном эффекте от привлечения заёмных средств».

Впрочем, тот же эксперт отмечает, что положение «Мотовилихи» не уникально — для всей металлургической отрасли, согласно данным Росстата, характерен высокий удельный вес убыточных организаций. Так, в 2013 году их доля от общего числа организаций металлургического производства и готовых металлоизделий составила 31,8%, в 2014 году — 36,8%.

По итогам 2017 года данные бухгалтерской отчётности «Мотовилихи» также неутешительны. Несмотря на то, что выручка предприятия выросла с 9,7 млрд руб. в 2016 году до 11,06 млрд руб., на показателях прибыли это не сказалось, поскольку себестоимость продаж также выросла — с 8,7 млрд руб. до 10,7 млрд руб. В результате чистый убыток ПАО «Мотовилихинские заводы» по итогам 2017 года составил 9,8 млрд руб., что почти в четыре раза превышает чистый убыток за 2016 год (2,5 млрд руб.).

В комментариях к финансовой отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год сообщается: «Финансовое положение за год не изменилось и характеризуется как кризисное. Запасы и затраты формируются за счёт долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, а также источников, ослабляющих финансовую устойчивость, о чём свидетельствуют абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости». В итоге в комментариях к отчётности делается вывод: «Анализ коэффициентов платёжеспособности и финансовой устойчивости за отчётный период показывает, что ПАО «Мотовилихинские заводы» неплатёжеспособно, основная деятельность убыточна, структура баланса неудовлетворительна».

Несмотря на все негативные тенденции, даже в рамках банкротства у «Мотовилихи» было несколько вариантов развития — внешнее управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство. Если два первых варианта предусматривают сохранение предприятия, то последний предписывает его ликвидацию. Как отмечает юрист, специалист по банкротству Дарья Панфилова, теперь, даже если будут выявлены основания для введения на предприятии процедуры внешнего управления, это можно будет сделать только через суд.

Дарья Панфилова, юрист, специалист по банкротству:

— Процедура конкурсного производства вводится на шесть месяцев. Если все мероприятия за этот срок не завершены, то период конкурсного производства продляется в общем порядке. Даже если введена процедура конкурсного производства, но затем будут выявлены основания для введения процедуры внешнего управления, то такая процедура может быть введена через суд.