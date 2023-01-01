Медучреждения Пермского края получили новые автомобили скорой помощи Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В районные больницы и станции скорой помощи Пермского края поступили 12 новых автомобилей и два передвижных фельдшерско-акушерских пункта. Вручение состоялось в Перми 14 марта.

Увеличение и обновление парка позволит жителям своевременно получать помощь даже в отдалённых районах. Помимо трёх машин, которые получила Пермская станция скорой помощи, девять были переданы в Березники, Кунгур, Соликамск, в больницы Чайковского, Верещагино, Карагая, Осы, Очёра и Коми-Пермяцкого округа.

Диспансеризацию жителей населённых пунктов, где отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты, позволят проводить передвижные медицинские комплексы — их получили центральные районные больницы в Октябрьском и Верещагино.

На вручении главврач Верещагинской больницы Василий Шестаков продемонстрировал журналистам один из таких передвижных пунктов. Комфортабельный современный салон автомобиля напоминает небольшой медицинский кабинет в больнице. Он оснащён всем необходимым оборудованием для проведения обследования и оказания помощи. Здесь установлено и гинекологическое кресло, и аппарат ЭКГ, и дефибриллятор, и биохимический анализатор. В холодное время года внутри машина будет обогреваться автономными отопителями, а с наступлением жаркой погоды можно будет воспользоваться кондиционером.

«Здесь можно проводить диспансеризацию с выездом на место. Населённых пунктов, где у нас нет ФАПов, очень много. Машины будем использовать также и для выезда на предприятия, где будем проводить диспансеризацию работников», — заявил Василий Шестаков.

В Карагайской больнице уже около пяти лет успешно работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса ПАЗ. «Сейчас, конечно, дизайн уже другой, оборудование современное и более полной комплектации, и уютно здесь, все удобства для сотрудников и пациентов созданы», — отметил он. Пункт сможет пропустить около 50 пациентов, он рассчитан на работу двух медицинских сотрудников одновременно: акушера-гинеколога и медсестры.

Отметим, что обновление парка автомобилей скорой помощи проводится пермским минздравом по поручению правительства РФ. В Прикамье за предыдущие два года в целом уже поступили 46 новых машин скорой помощи.

В Министерстве здравоохранения Пермского края также отметили, что на сегодняшний день в медучреждениях Прикамья есть 252 автомобиля скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации менее пяти лет. Это 74% всех автомобилей скорой в регионе. Ещё пять лет назад этот показатель составлял около 30%.

Благодаря работе краевых и федеральных властей с каждым годом число новых автомобилей в Пермском крае продолжает расти.

«Сегодня мы много работаем над повышением доступности медицинской помощи в территориях края, и обновление транспорта — важная часть этой работы. Также стараемся облегчить труд медиков, понимая, что первичное звено в последние годы испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому всеми силами стараемся создать врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли достойные и комфортные условия труда. От этого во многом зависит качество медицинской помощи жителям Пермского края», — отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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