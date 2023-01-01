Елена Синица

В Перми на трех перекрестках отключили светофоры

Водителей попросили быть внимательнее

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Светофор

  Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 21 марта 2023 года, с 08:00 до 19:00 в Перми отключат несколько светофоров из-за профилактических работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, не будут работать следующие светофоры:

— на перекрестке ул. Островского — ул. Малышева;
— на перекрестке ул. Энгельса — ул. Углеуральская;
— на перекрестке ул. Карпинского — ул. Подводников.

Водителей попросили быть внимательнее, соблюдать скоростной режим.

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