Елена Синица В Перми на трех перекрестках отключили светофоры Водителей попросили быть внимательнее Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 21 марта 2023 года, с 08:00 до 19:00 в Перми отключат несколько светофоров из-за профилактических работ. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, не будут работать следующие светофоры:

— на перекрестке ул. Островского — ул. Малышева;

— на перекрестке ул. Энгельса — ул. Углеуральская;

— на перекрестке ул. Карпинского — ул. Подводников.





Водителей попросили быть внимательнее, соблюдать скоростной режим.

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