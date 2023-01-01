В Лысьве состоялись публичные слушания по проекту теплоснабжения города Поделиться Твитнуть

Сайт администрации Лысьвенского городского округа

В Лысьве 20 марта состоялись общественные слушания по проекту разработанной Схемы теплоснабжения (СТС) Лысьвенского городского округа на период до 2040 года.

«Стратегия развития тепловой инфраструктуры Лысьвы реализуется в соответствии с утверждённой долгосрочной Схемой теплоснабжения города. В этом году разработка документа связана с введением изменений в генеральный план Лысьвенского городского округа. В дальнейшем Схема теплоснабжения предполагает ежегодную актуализацию, так как даёт объёмное и полное понимание перспектив развития теплоснабжения территории», — отметил глава городского округа Никита Федосеев.

В СТС определяются просчитанные варианты технических решений с экономическим обоснованием и проводится разработка перспективы развития системы теплоснабжения, озвученных в предыдущей схеме 2021 года. Основные принципы выбора варианта развития: надёжность системы теплоснабжения и экономическая целесообразность.

Рекомендации, поступившие в рамках сбора замечаний и предложений до 8 марта 2023 года, проработаны и учтены. Озвученные в ходе слушаний вопросы и ответы к разработанной Схеме теплоснабжения будут отражены в итоговом протоколе, рассмотрены специально созданной для этого комиссией и учтены в результатах публичных слушаний.

Глава округа подчеркнул, что проведена и ещё предстоит напряжённая работа по рассмотрению всех вопросов, поступивших сегодня, оценке их актуальности и соответствию требованиям законодательства.

Согласно схеме, единой теплоснабжающей организацией определено ПАО «Т Плюс», которое эксплуатирует и несёт договорную ответственность по обеспечению тепловой энергией потребителей с июля 2022 года.

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