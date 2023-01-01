Магазин Funday на месте отдела Zara в пермском ТРК «Семья» откроется в мае Тогда же заработает и магазин GUT! Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В администрации ТРК «Семья» заявили о заключении договора аренды на размещение магазина Funday на третьем этаже первой очереди комплекса. Он займёт 763 кв. м — эти площади ранее арендовал отдел Zara. Ещё одним новым арендатором на втором этаже первой очереди станет магазин GUT!. Он займёт 650 кв. м, ранее арендованные Pull&Bear.

По данным «Нового компаньона», открытие Funday должно произойти до середины мая, а GUT! откроется в начале месяца.

Funday и GUT! — это российские сети магазинов мужской, женской одежды и аксессуаров.

«Открытие этих магазинов — часть проекта ТРК по замене брендов, прекративших работу в России в 2022 году», — отметили в отделе маркетинга ТРК «Семья». Речь идёт о торговых точках испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear).

В ближайшее время и на другие площади, которые ранее арендовал Inditex, зайдут новые бренды, однако называть их в администрации ТРК не стали: «В настоящее время преждевременно раскрывать информацию, поскольку идёт согласование окончательных условий».

Ранее сообщалось, что магазин Zara готовится возобновить работу в пермском ТРЦ «Планета» под новым брендом.

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