Елена Синица
В Перми проведут благотворительную книжную барахолку
Она пройдёт в рамках фестиваля FUTURE.DOC
Центр помощи бездомным людям «Территория передышки» приглашает на благотворительную книжную барахолку в рамках фестиваля FUTURE.DOC (18+). Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Барахолка пройдёт с 7 по 10 апреля, а также 13 апреля в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Для мероприятия собирают книги, которые уже не нужны, но ещё могут пригодиться другим людям. Это может быть как научная и научно-популярная литература, так и нонфикш, художественная и учебная литература. Книги, которые не будут отобраны на барахолку, обновят библиотеку дневного центра для людей в беде.
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