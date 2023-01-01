Елена Синица В Перми проведут благотворительную книжную барахолку Она пройдёт в рамках фестиваля FUTURE.DOC Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Центр помощи бездомным людям «Территория передышки» приглашает на благотворительную книжную барахолку в рамках фестиваля FUTURE.DOC (18+). Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Барахолка пройдёт с 7 по 10 апреля, а также 13 апреля в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Для мероприятия собирают книги, которые уже не нужны, но ещё могут пригодиться другим людям. Это может быть как научная и научно-популярная литература, так и нонфикш, художественная и учебная литература. Книги, которые не будут отобраны на барахолку, обновят библиотеку дневного центра для людей в беде.

Принести свои книги можно до 4 апреля в «Территорию передышки» (ул. Островского, 109) и другие пункты сбора, адреса которых можно найти в группе ВКонтакте.





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