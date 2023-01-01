Алёна Бронникова Депутата пермского Заксобрания едва не растерзала толпа протестующих в Сенегале Илье Лисняку помог местный житель Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк 19 марта попал в гущу массовых беспорядков в столице Сенегала Дакаре. Такси, в котором он ехал на встречу с Послом РФ и министром агрокомплекса республики, оказалось в окружении людей в масках и с булыжниками в руках. Об этом депутат рассказал в своём telegram-канале.

По словам Лисняка, в этот день планировалась заключительная встреча в рамках рабочей поездки в Сенегал. По дороге оказалось, что улицы перекрыты протестующими местными жителями, горящими покрышками, а полиция и военные не решались пресечь незаконную акцию. Водитель такси повёз пермяков через дворы.

«В одном из переулков нашу машину окружила большая толпа в масках и с булыжниками в руках. Один уже ударил по машине, второй начал махать камнем в открытое окно водителя. Параллельно камни летели в припаркованный рядом автобус (видимо, заготовленный для «винтилова» митингующих)», — написал Лисняк.

От возможной беды их спас один из участников акции, заглянувший в салон автомобиля. По словам Лисняка, мужчина велел остановиться своим товарищам, обнаружив внутри белых людей в официальной одежде и заметив триколоры на лацканах их пиджаков.

Таксист высадил своих пассажиров за углом, не довезя до конечного пункта. Улицы были заполнены молодёжью в масках с бутылками, заполненных зажигательной смесью. Никто не решался отвезти депутата. Один из местных жителей, оказавшихся рядом, помог связаться с российским посольством и выехать в аэропорт.

«Ни встреча с Послом РФ, ни переговоры с министром агрокомплекса Сенегала так и не состоялись. Зато мы целы и невредимы, в отличие от сенегальской столицы: протестная акция оставила после себя выжженные пятна по всему городу, резкий запах резины и лёгкий хаос погрома», — поделился пермский депутат.

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