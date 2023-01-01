Андрей Стрельцов Спортсмены из Прикамья удачно выступили на чемпионате страны по фристайлу В дисциплине могул у них четыре медали, три из которых золотые Поделиться Твитнуть

Федерация фристайла Пермского края

В Красноярске завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине могул. Представители Чусового Виктория Лазаренко и Артём Шульдяков показали отличные результаты.

Шульдяков дважды стал лучшими у мужчин, выиграв как в одиночном, так и в парном могуле. У Лазаренко в активе одна золотая и одна серебряная награда.

Оба спортсмена тренируются под руководством Сергея Лазаренко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.