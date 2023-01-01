Андрей Стрельцов
Спортсмены из Прикамья удачно выступили на чемпионате страны по фристайлу
В дисциплине могул у них четыре медали, три из которых золотые
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В Красноярске завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине могул. Представители Чусового Виктория Лазаренко и Артём Шульдяков показали отличные результаты.
Шульдяков дважды стал лучшими у мужчин, выиграв как в одиночном, так и в парном могуле. У Лазаренко в активе одна золотая и одна серебряная награда.
Оба спортсмена тренируются под руководством Сергея Лазаренко.
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