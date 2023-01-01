Елена Синица В Перми фасады «пирамид» на улице Крисанова отремонтируют за 2,8 млн рублей Работы должны завершить к концу мая Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Власти Перми ищут подрядчика, который займётся ремонтом торгового комплекса «Пирамида» (ул. Крисанова, 12б и 12в). Суммарно на оба объекта власти готовы потратить 2,8 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

За эти деньги необходимо будет обновить фасады зданий. Все работы необходимо завершить до конца мая.

Ранее мэрия Перми изымала эти здания в муниципальную собственность, так как участки, на которых они находятся, нужны для расширения ул. Крисанова.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.