Четверть кандидатов не прошла регистрацию на довыборы в местные думы Прикамья Участие в избирательных кампаниях примут 15 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на дополнительные выборы депутатов в думу Осинского городского округа (в избирательных округах № 9 и 10), в думу Добрянского ГО (округ № 19) и в думу Чусовского ГО (округ № 15). Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Пяти из 20 выдвинутых кандидатов в регистрации отказано. Так, двое кандидатов-самовыдвиженцев не представили документы на регистрацию. Один кандидат-самовыдвиженец нарушил требования законодательства по сбору подписей и оформлению подписных листов. Ещё двое предоставили неполные сведений по фактам наличия судимости.

Таким образом, участие в избирательных кампаниях примут 15 человек. Голосование пройдёт 23 апреля 2023 года. Принять участие в выборах смогут порядка 6,8 тыс. жителей части Осы, Чусового и Полазны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.