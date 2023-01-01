Елена Синица
Ремонт участка улицы Спешилова в Перми оценили в 90 млн рублей
Работы должны стартовать 2 мая
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ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края объявило поиски подрядчика, который займётся ремонтом ул. Спешилова. Начальная (максимальная) цена контракта составит 89,9 млн руб.
В планах провести ремонт участка от ул. Борцов Революции до развязки «Сосновый бор». Подрядная организация должна заменить асфальтовое покрытие.
Стартуют работы 2 мая, а завершатся 26 декабря 2023 года.
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