Алёна Бронникова В 2022 году в Пермском крае погибло 183 га лесов Более половины сгорело в лесных пожарах Поделиться Твитнуть

Пермьстат привёл данные о состоянии лесов в Прикамье за 2022 год. Так, по данным ведомства, по сравнению с позапрошлым годом восстановление лесов в регионе увеличилось на 16%.

В целом восстановление велось на площади в 46 га. Это самые высокие показатели с 2018 года. За год естественным путём обновилось 88% лесов, искусственная посадка саженцев, посев семян растений и другие работы составили 10%, остальное было осуществлено комбинированным способом.

Наряду с восстановлением, власти проводят мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов в лесах. С 2018 года тенденция санитарно-оздоровительных действий, в числе которых выборочные рубки, снижается. Пять лет назад их было почти 9 тыс., в 2022 году показатели достигли 1,4 тыс. При этом профилактические меры остаются в пределах 1-1,5 тыс.

Из-за неблагоприятных факторов в 2022 году погибло 183 га лесов. Основными причинами являются лесные пожары (52%), погодные условия (40%) и повреждения вредными насекомыми (8%). Сейчас пермские леса занимают 12 млн га, что составляет 1,5% площади всех лесов России.

«Новый компаньон» писал о том, что краевое правительство расширило полномочия государственных бюджетных учреждений лесного хозяйства. Теперь они смогут оказывать платные услуги и проводить работы по охране и воспроизводству лесов на землях сельхозназначения.

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