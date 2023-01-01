Максим Артамонов В Пермском крае чиновники решили расширить полномочия лесхозов

Учреждения смогут оказывать платные услуги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное правительство приняло распоряжение, которое изменит перечень видов деятельности государственных бюджетных учреждений лесного хозяйства Пермского края (лесхозов). Документ расширит виды оказываемых населению и предприятиям услуг и позволит лесхозам получать дополнительный доход. Полученные деньги лесхозы смогут использовать на обновление техники и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Согласно изменениям, учреждения смогут оказывать платные услуги: автотранспортные, погрузочные и другие. Кроме того, лесхозы смогут выполнять работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов на землях сельхозназначения с согласия собственника земельного участка.



Лесхозы получили право заготавливать, перерабатывать и реализовывать древесину, продукты древесного сырья и лесохимии, производить товары народного потребления, а также недревесную продукцию. Полный перечень услуг будет опубликован на сайте краевого минприроды.

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, на сегодняшний день в Прикамье работает семь лесхозов. Их штат насчитывает более 300 человек. В их распоряжении есть свыше 1,1 тыс. единиц техники и оборудования, более 320 из них были приобретены на региональные и федеральные деньги.



Глава краевого минприроды полагает, что принимаемый документ станет одним из этапов процесса реорганизации учреждений лесного хозяйства. Впоследствии из них будет создано единое государственное бюджетное учреждение лесного хозяйства Пермского края. Это позволит запустить деятельность в новых направлениях, улучшить результативность работы учреждения и его экономическую эффективность, считают чиновники.





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