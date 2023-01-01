Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Кунгура Александр Кадников Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кунгурского округа

Во время российской спецоперации на Украине 5 марта погиб уроженец села Калино Кунгурского муниципального округа Александр Кадников. Об этом сообщает местная газета «Искра» со ссылкой на администрацию.

Сколько ему было лет и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Информацию о дате, месте и времени похорон чиновники пообещали опубликовать 20 марта.

Напомним, сегодня в Кудымкаре был похоронен другой участник спецоперации из Пермкого края — 33-летний Юрий Гусельников. Подробности его гибели также неизвестны.

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