Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр начинает работать как гастрольная площадка Обещаны гастроли драматических и музыкальных театров и концертных коллективов Поделиться Твитнуть

«Alisa»/Источник: Красноярский ТЮЗ. Автор фото:

«Новый компаньон» уже писал о том, что Пермский академический Театр-Театр активно вывозит на гастроли спектакли, поставленные для малой сцены; параллельно идёт встречный процесс: театр предоставляет свои площадки для гастрольных выступлений.

На протяжении апреля пройдут показы драматических и балетных спектаклей иногородних театров, а также серия концертов.

С 11 по 13 апреля на большой сцене состоятся джазовые концерты.

11 апреля ансамбль виолончелистов из Санкт-Петербурга Atomic Cellos (6+) исполнит на девяти инструментах собственные версии хитов Queen, Metallica, Muse, Rammstein и других рок-групп. Обещан «атомный вечер».

12 апреля — сольный концерт победительницы телешоу «Большой джаз» Анастасии Ивановой с программой «Королева джаза Элла Фицджеральд» (6+).

13 апреля ансамбль саксофонистов Novo (Москва) представит программу из классических камерных, симфонических и даже вокальных произведений в переложении для девяти саксофонов. Обещаны музыка Баха, Генделя, Чайковского, Бизе, Грига и других классиков, а также спиричуэлс.

23 и 24 апреля Чувашский театр оперы и балета покажет на большой сцене детский балет Родиона Щедрина «Конёк-горбунок» (0+), хореография Бориса Мягкова.

26 апреля начнутся гастроли Красноярского ТЮЗа со спектаклями по классическим английским сказкам. На большой сцене будут показаны «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (12+) и спектакль-лауреат «Золотой маски» «Alisa» (6+) по мотивам «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.

«Хроники Нарнии. Племянник чародея»/Источник: Красноярский ТЮЗ. Автор фото:

Оба спектакля поставлены режиссёром Романом Феодори и художником Даниилом Ахмедовым. Эти постановки давно стали легендарными и культовыми, и обязательны к просмотру не только для детей, но и для всех любителей авторского театра. К счастью, запланировано по несколько показов и «Нарнии», и «Алисы».

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