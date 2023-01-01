Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Театр-Театр начинает работать как гастрольная площадка
Обещаны гастроли драматических и музыкальных театров и концертных коллективов
«Новый компаньон» уже писал о том, что Пермский академический Театр-Театр активно вывозит на гастроли спектакли, поставленные для малой сцены; параллельно идёт встречный процесс: театр предоставляет свои площадки для гастрольных выступлений.
На протяжении апреля пройдут показы драматических и балетных спектаклей иногородних театров, а также серия концертов.
С 11 по 13 апреля на большой сцене состоятся джазовые концерты.
11 апреля ансамбль виолончелистов из Санкт-Петербурга Atomic Cellos (6+) исполнит на девяти инструментах собственные версии хитов Queen, Metallica, Muse, Rammstein и других рок-групп. Обещан «атомный вечер».
12 апреля — сольный концерт победительницы телешоу «Большой джаз» Анастасии Ивановой с программой «Королева джаза Элла Фицджеральд» (6+).
13 апреля ансамбль саксофонистов Novo (Москва) представит программу из классических камерных, симфонических и даже вокальных произведений в переложении для девяти саксофонов. Обещаны музыка Баха, Генделя, Чайковского, Бизе, Грига и других классиков, а также спиричуэлс.
23 и 24 апреля Чувашский театр оперы и балета покажет на большой сцене детский балет Родиона Щедрина «Конёк-горбунок» (0+), хореография Бориса Мягкова.
26 апреля начнутся гастроли Красноярского ТЮЗа со спектаклями по классическим английским сказкам. На большой сцене будут показаны «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (12+) и спектакль-лауреат «Золотой маски» «Alisa» (6+) по мотивам «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
Оба спектакля поставлены режиссёром Романом Феодори и художником Даниилом Ахмедовым. Эти постановки давно стали легендарными и культовыми, и обязательны к просмотру не только для детей, но и для всех любителей авторского театра. К счастью, запланировано по несколько показов и «Нарнии», и «Алисы».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.