Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр стал резидентом Московского дворца молодёжи Театр начинает проводить столичные гастроли на регулярной основе Поделиться Твитнуть

Спектакли, поставленные для малой сцены Театра-Театра, отныне будут регулярно показываться в Москве на коммерческой основе. Об этом «Новому компаньону» рассказал директор театра Егор Мухин.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра:

— Проект «Сцена-Молот» создаёт сейчас качественные спектакли с хорошим коммерческим основанием для того, чтобы ездить с ними в Москву и успешно прокатывать их на гастролях. Большие проекты вывозить на коммерческие гастроли очень сложно: если везти мюзикл, поставленный для большой сцены, то цена — десятки миллионов рублей; а вывезти спектакль малой формы — это три-четыре миллиона. Подобная цена может быть коммерчески оправданна. У нас достаточно хорошая творческая форма, чтобы создавать интересные продукты. Спектакли малой формы — это наша «зона роста»: они позволяют нам присутствовать в Москве и больше инвестировать в создание новых спектаклей. Если мы понимаем, что спектакль может быть интересен с точки зрения проката в Москве, мы можем увеличить его бюджет на четверть, а то и на треть. Это расширяет постановочные возможности, например, можно пригласить более сильную художественную команду, вложиться декорации, в костюмы.

В конце февраля в Москве прошла серия показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12 +); Егор Мухин оценивает эти гастроли как успешные. В весенние школьные каникулы в Москве пройдёт серия показов детского спектакля «Лесная биржа» (6 +). В апреле состоятся гастроли со спектаклем «Солярис», а в мае — с моноспектаклем Альберта Макарова «Веринский» (16 +).

Все гастроли проходят на малой сцене Московского дворца молодёжи вместимостью 600 мест (это втрое больше, чем в «Сцене-Молот»). Театр рассматривает сотрудничество с площадкой как постоянную резиденцию. По словам Егора Мухина, первоначально предполагаются ежемесячные гастроли с показом одного спектакля большими блоками: планируется девять показов «Лесной биржи» и десять показов «Соляриса», затем в планах — показ нескольких названий каждый месяц. «Мы хотим собрать максимальное количество зрителей, чтобы формировать свой бренд в Москве», — говорит Егор Мухин.

В настоящее время, по словам директора театра, отношения с площадкой в стадии формирования: речь идёт о совместных усилиях по рекламе и продвижению, а также о других аспектах долгосрочного сотрудничества.

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