Максим Артамонов «Аэрофлот» на два дня отменил авиарейсы из Перми в Сочи Причина — погодные условия Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Из-за тумана «Аэрофлот» отменяет запланированные на 19 и 20 марта рейсы из Перми в Сочи и обратно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Пассажиры могут переоформить билет на другие даты, либо запросить возврат денег.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полётов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

По данным сайта авиакомпании, сегодня, 19 марта, отменяются 27 рейсов, среди них рейсы Москва—Сочи и обратно, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга в Сочи и обратно.

Напомним, накануне, 18 марта, был задержан рейс авиакомпании «Победа» из Перми в Сочи. Пассажиры должны были вылететь в 06:45 по местному времени, однако рейс отложили до 18:50.

Причиной задержки стал сильный туман в Сочи — видимость составляла 500-1000 м.

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