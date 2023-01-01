Максим Артамонов
В Пермском крае ГИБДД посоветовала водителям пока не менять зимнюю резину
В ведомстве рекомендуют дождаться устойчивой плюсовой температуры
Госавоинспекция обратилась к автовладельцам Прикамья и порекомендовала временно отказаться от смены зимней резины, пока окончательно не потеплеет. В ведомстве отмечают, что резкое таяние снега не означает, что нужно сразу «переобувать» автомобиль. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИБДД.
В Госавтоинспекции советуют водителям набраться терпения и дождаться, «пока плюсовая температура устойчиво закрепится днём».
Эта рекомендация относится особенно к тем водителям, которые часто передвигаются по загородным трассам.
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