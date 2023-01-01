Максим Артамонов В Кудымкаре похоронят участника спецоперации Юрия Гусельникова Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время спецоперации погиб уроженец Кудымкара, 33-летний Юрий Гусельников. Сегодня, 19 марта, в его родном городе состоятся его похороны. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Юрий Гусельников учился в школе №3, а затем в лицее №2.

В каком статусе он участвовал в спецоперации, чиновники не уточнили. Также неизвестно, где и как он погиб.

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