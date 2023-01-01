Андрей Стрельцов Футболистки пермской «Звезды-2005» сыграли вничью в Москве Поединок против столичного «Чертаново» завершился без забитых голов Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК «Звезда-2005»

В рамках второго тура чемпионата Суперлиги женских футбольных команд ЖФК «Звзеда-2005» сыграл на выезде с «Чертаново». По ходу встречи было много борьбы, но забить командам в итоге не удалось. Ничья — 0:0.

Пока подопечные Елены Сусловой идут в чемпионате без поражений. Одержав домашнюю победу над казанским «Рубином» и набрав 4 очка, они обосновались в верхней части турнирной таблицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.