Андрей Стрельцов «Парма» не знает поражений четыре игры подряд В очередном поединке был обыгран БК «Минск» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» провела в Белоруссии. Подопечные Евгения Пашутина в гостях взяли верх над БК «Минск». Игра закончилась победой пермской баскетбольной команды со счётом 67:55. Это четвёртая подряд победа «Пармы».

Айзея Риз стал самым результативным игроком встречи в составе победителей. Он набрал 18 очков и сделал при этом 13 подборов.





Следующий матч в чемпионате «Парма» проведёт на домашней арене. Соперником будет казахстанская «Астана». Поединок состоится 22 марта.

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