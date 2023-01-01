Елена Синица В МЧС рассказали подробности об инциденте с загоревшимся автобусом на ул. Чкалова Площадь горения составила 7 кв. м Поделиться Твитнуть

фото: группа Вконтакте "Мой город - Пермь"

В пятницу, 17 марта, около 17:22 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загоревшемся автобусе на ул. Чкалова в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К месту происшествия выезжали девять человек личного состава и две единицы техники. Как выяснили спасатели, горение происходило в салоне автобуса, оно произошло во время движения. Пассажиров в автобусе не было. Погибших и пострадавших нет.

Как уточнили в МЧС, автобус не был школьным, он принадлежал частному перевозчику.

Ликвидировать пожар удалось к 17:32. Площадь горения составила 7 кв. м.





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